У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Пейдзешат другe число новинох „Руске слово” на бокох Тижньовнїк пише о консултацийох коло образованя националних меншинох, и усовершованя наставнїкох на язикох националних меншинох, хтори орґанизовало Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою, a на бокох Нашо места зазначене же општина Вербас достала награду за запровадзованє енерґетскей ефикасносци.

Економия пише о поднїмательскей роботнї „Бон Арт” Бориса Надя з Кули, док Духовни живот приноши напис о тим як вирни у Руским Керестуре преславели Рождество Христово.

На бокох Култури и просвити мож пречитац розгварку зоз Иґором Орсаґом лауреатом медзиредакцийней награди „Руского слова”, а на Людзе, роки, живот госц: Томислав Дудаш зоз Петровцох.

На Спорту мож пречитац о успихох Штреляцкого клуба Вербас.

И у тим чишлє рубрика Горуци тепши, а як додаток вишло Литературне слово.

Пред наиходзацима шветами пременєни термин виходзеня новинох, та шлїдуюце число видзе 13. януара як двочисло, а пре исти причини вистки на Рутенпресу нє буду обявени 2. и 3. януара.