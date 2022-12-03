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У Новим Садзе ювилейни 20. Фестивал малих сценских формох

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 50 Опатрене

НОВИ САД – Ювилейни 20. Фестивал малих сценских формох будзе отримани нєшка, 3. децембра, у Руским културним центру (Йована Суботича 8).

Фестивал будзе отворени на 18:30 годзин зоз виставу подобових роботох зоз 17. Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова – Ґосподїнци 2018”.

На 19:00 годзин почнє виводзенє представох.

У продукциї КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова будзе виведзена представа „Меркуй жени”, по тексту Андрея Курейчика, у адаптациї и режиї Янка Лендєра.

Янко Лендєр у власней режиї порихтал виривок зоз представи „Илия Опозиция” по тексту Дюри Папгаргая.

Орґанизатор „Матка” Дружтво Руснацох Нового Саду – Войводини, зоз финансийну потримовку Городскей управи за културу городу Нового Саду.

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