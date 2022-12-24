У Руским Керестуре нєшка Вилїя, на ютре Крачун

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколя нєшка Вилїя по григориянским календаре, а на ютре Рождество Христово – Крачун, хтори ше слави три днї, по 27. децембер.

Нєшка, 24. децембра, на Вилїю, на 8 годзин будзе Служба Василия Велького, а на 23 годзин Всеночне. Нєшка ше и строго посци, на 17 годзин дзвони оглаша початок вилїйовей вечери, после посней вечери вирни буду єдни другим глашиц радосну вистку о Рождестве и зоз колядованьом винчовац Крачун.

После Всеночного будзе друженє и колядованє у парохийним Каритасу.

Внєдзелю, 25. децембра, перши дзень Крачуна – Рождества Христового. Служби Божо буду як на швето, на 8 годзин, Архиєрейска на 10 годзин и вечарша Служба Божа на 17 годзин.

Пондзелок, 26. децембра, на други дзень Крачуна кед ше означує и Собор Богородици и св. Осиф обручнїк, Служби Божо тиж буду як на швето, на 8, 10 и 17 годзин, як и на Циґлашоре на 15 годзин.

Вовторок, 27. децембра, на треци дзень Крачуна, на швето св. Стефана першомученїка, Служби буду на 9, 11:30 и 17 годзин, а на шицких Службох Божих будзе и мированє.