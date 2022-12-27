Вигласани ребаланс буджета за 2022. рок

ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини Шид (СО) одборнїки вигласали ребаланс буджета за 2022. рок з хторим утвердзени роспоредени средства у виносу од 1.732.370.000 динари плус 12 милиони динари чечуцей буджетней резерви и 500.000 динари стаємней буджетней резерви.

Одборнїки вигласали и Програми дїлованя зоз финансийнима планами явно комуналних подприємствох и установох за 2023. рок хторим локална самоуправа снователь як и Локални акцийни план за управянє з миґрациями од 2022. по 2026. рок.

СО принєсла и одлуки о Финансийних планох шицких 19 Месних заєднїцох на подручу општини и вкупно за МЗ опредзелєне 53.684.100 динари, а тиж прилапени и Финансийни плани директних хасновательох явних средствох и то Скупштини општини, Општинскей ради, предсидателя општини, Општинского правобранительства и Општинскей управи.

Принєшена и Одлука о виробку Локалного плана за управянє з одрутками и утврдзени цени пребуваня дзецох у Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“.