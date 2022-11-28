Вирни грекокатолїки у Кули зоз владиком преславели Кирбай

КУЛА – Вирни парохиї з меном Свящномученїка Йосафата внєдзелю, 27. новембра, святочно преславели Кирбай, вєдно зоз владиком кир Георгийом, котри надпомнул же ювилейни рок з нагоди 400-рочнїци од шмерци святого започал 12. новембра того року, а тирвац будзе до истого датума 2023. року.

На архиєрейскей Служби Божей котру предводзел кир Георгий Джудар, сослужели дакедишнї кулски парохове прото иґумен о. Володимир Седлачек, о. Антоний Турчаник зоз Словацкей, о. Алексий Гудак и о. Данил Задрепко зоз парохийох з Вербасу и о. Дарко Рац зоз Бачинцох. Кулски парох о. Дамян Кича, ЧСВВ и о. Платон Салак, ЧСВВ и помагали. Службу шпивали шестри СНДМ, а после Служби кир Георгий присутних вирних помировал. Обход коло цервки зоз читаньом Евенгелиї бул после Служби Божей.

Кир Георгий у казанї окреме визначел же ше того року означує 400-рочнїца од шмерци священомученїка Йосафата котри умар 1623. року. У Риме 12. новембра на гробе св. Йосафата у Церкви св. Петра, владикове зоз України служели Службу Божу, а з нїма вєдно и кир Георгий. Праве зоз тоту Службу започал и ювилейни рок котри будзе тирвац по 12. новембер 2023. року.

Ювилей окреме значни за чин св. Василия Велького, у котрим служел и св. Йосафат, а тиж так и кулску парохию и парохиянох, котри буду мац полни одпуст грихох кед виполня за то наведзени условия.