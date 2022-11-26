Зоз фодбалского терену на державну гранїцу

Уж одмалючка почал бегац за лабду и так настала любов ґу фодбалу. На Ярашу, од хторого и нєдалєко бива, препровадзовал найвецей шлєбодного часу, дзе почал и тренирац за Фодбалски клуб „Русин”. Ta, заш лєм, драга нашого собешеднїка одведла на цалком други бок.

Иван Чапко почал тренирац фодбал од наймладших катеґорийох, когуцикох, ище кед мал 7-8 роки, а фодбал бавел донєдавна, док нє постал фодбалски судия.

– Любел сом барз ходзиц на тренинґи, а од змаганьох сом ше дакус бал, но з часом то шицко пришло на свойо место, та сом ше и ошлєбодзел. Дас пред шейсцома роками сом ше опредзелєл же вецей нє будзем бавиц фодбал, алє же ше опробуєм як фодбалски судия – гвари Иван.

ФОДБАЛ УПОЗНАЛ НА ДВА СПОСОБИ

Як нєзаменлїва карика у охрани, Иван мал успишну фодбалску кариєру и вельо змаганя за собу. Медзитим, як и сам гварел, надумал ше опробовац у улоги фодбалского судиї. У судийским швеце ше добре знашол, алє як и кажди початок, и його нє бул лєгки. По законченю пририхтованьох починало ше судзиц од остатнєй Лиґи, перше як помоцни судия.

– Же би сом почал роботу фодбалского судиї на початку сом мушел буц на позициї помоцного судиї, а познєйше ми додзельовали подаєдно змаганє когуцикох и пионирох же бим судзел и же би видзели як ше знаходзим у улоги главного судиї. Напредовал сом на тот способ же сом почал судзиц у Лиґи дзе нєт вельо фодбалски екипи. Тота улога ше ми барз попачела, добре сом ше указал и Фодбалски союз ме замерковал, та сом прето могол и швидше напредовац – визначел Иван.

На каждим змаганю, Ивана як судию оценьовал делеґат, а понеже звити були добри, швидко почал напредовац до висших Лиґох.

У тей хвильки судзи у Войводянскей лиґи и ище ма простору же би напредовал, та и до Лиґи висше, до Сербскей лиґи, котра треца по ранґу.

Же би ше судзело у Першей лиґи або Суперлиґи, за тото ше муши озбильно пририхтовац.

– Змаганя хтори ми занавше останю у паметаню то тоти на самим початку, дакус ризични судзеня, як цо то у Ридїци, Колуту або Рибареве, прето же и под час фодбалскей кариєри док сом бавел фодбал, то були „горуци госцованя”, дзе ривалство медзи двома екипами вше вираженше – здогадує ше Иван.

ЗОЗ ЧАРНЕЙ ДО БЕЛАВЕЙ УНИФОРМИ

Гоч любов ґу фодбалу велька, Иван оддавна сцел буц и полицай, та ше од 18 рокох почал унапрямовац на тот бок. Його упартосц була велька з оглядом на тото же два раз конкуровал за обуку за полицая, а аж з трецого му ше и поспишело.

– Попри шицких паперох хтори требало позберац и придац до Сримскей Каменїци по конкурсу за полицая, требало и окончиц главни здравствени тест у Беоґрадзе. У Каменїци нам преверйовали физичну порихтаносц, психичну стабилносц, ґраматику и подобне, а у Беоґрадзе специялни препатрунок общого здравственого стану – приповеда Иван.

Школованє за полицая мало тирвац 9 мешаци, алє Иваново школованє тирвало 11 мешаци прето же ше вон опредзелєл за полицая на гранїци. За тоти 11 мешаци Иван лєм два раз бул дома, його курс тирвал под час вируса корони, та нїґдзе анї нє могло пойсц.

– У Центру за обучованє у Сримскей Каменїци ше найвецей учело о криминалистики, о законох, овласценьох хтори ма полиция и як функционує цала система нукашнїх дїлох, а попри тим зме мали нагоду учиц и о даскельо файтох борительних схопносцох, як цо то карате, джудо и подобне. Перши тидзень нас лєм уводзели до материї и до того цо треба учиц, а шлїдуюци тидзень уж було преверйованє знаня. Здогадуєм ше же предмет бул людски права, а професорка котра по чину майор, вошла до учальнї, отворела дньовнїк и гварела же вше випитує од початку, алє тераз будзе од конца. Наисце сом нє мал щесца, бул сом остатнї у дньовнїку, та сом бул перши на шоре за випитованє. Теди сом достал єдинку, нє було ми баш по правдзе, алє то ми була мотивация за далєй же бим озбильно похопел школованє и же бим вше бул порихтани. Сцел сом виґурац до конца тото цо сом себе и зарисовал – з ошмихом приповеда Иван.

Кед ше шицки оцени заключели, отримовала ше промоция за хтору тиж постої пририхтованє хторе тирвало скоро мешац, а состої ше зоз постройованя. Дакеди будуци полицає стали у месце и по годзину або два, дакому знало присц и нєдобре, та спаднул. Як гвари Иван, то була велька шветочносц за шицких хтори прешли обуку, прето же ше промоция отримовала пред Министром нукашнїх дїлох Републики Сербиї.

– Промоция отримана у Новим Садзе на Спенсу у велькей гали, були зме построєни и чекали зме же би ше нашо школованє закончело, же бизме руцели шапки за успишно закончену обуку.

По законченю школованя и отриманей промоциї, почина приправнїцки стаж хтори тирва 6 мешаци и то 3 мешаци общого напряму, а 3 мешаци специялизованого на гранїци. Першу часц приправнїцтва Иван препровадзел у Кули у полицийней станїци, а другу часц на гранїци Бачки Брег. Од януара того року, Иван стаємно достал роботу у полициї.

– Такой ше задлужовало оружиє, леґитимациї, униформу и шицко цо нам шлїдзело. Там сом ше затримал по марец того року, а потим сом три мешаци бул на гранїци, дзе сом остал и дзе и тераз робим. Перше сом жадал робиц у Кули у полицийней станїци, алє заш лєм сом ше з часом опредзелєл за роботу на гранїци.

Гоч драга по роботу у єдним напряме 75 километри, цо на перши попатрунок Иванови випатрало же годзен буц проблем, заш лєм ше и ту знашол и то так же на роботу путує зоз колеґами и зменюю ше, вше ше зна хто на шоре гонїц. Медзи иншим, робота на гранїци як полицая така же ше муши обисц и виконтроловац медзизону места у околїску при гранїци, як и викенд населєня хторе при гранїчним преходзе, и то кед патролує. Кед роби на самим преходзе на гранїци вец меркує и контролує каждого путнїка и превозку хтори уходза або виходза зоз нашей держави.

– У професиї полицая на гранїци мож напредовац, и я мам таки и плани, алє треба закончиц одвитуюци факултет – гварел на концу наш собешеднїк Иван Чапко.

КЕД ЖАДАНЄ ПОСТАНЄ РЕАЛНОСЦ

Ище як мали любел патриц полицийни сериї и филми, а найволєл нємецку серию „Кобра 11”. Кед знал же серию нє сцигнє одпатриц пре школу або други обовязки, Иван знїмал на камеру же би анї єдну епизоду нє препущел. Ище теди знал же будзе полицай.

И ниа, нє лєм же є полицай, алє достал стаємну, алє и нєкаждодньову роботу як полицай на державней гранїци.