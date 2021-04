Вакциновани 5 000 особи

ЖАБЕЛЬ – Спрам найновших податкох хтори сообщел директор Дома здравя др Никола Якшич, на подручу општини Жабель потераз вакциновани вкупно 5 000 особи.

З першу дозу вакцини вакциновани 2 800 особи, другу дозу достали 2 220 особи.

Хвильково на подручу општини Жабель єст 427 активни случаї вируса корона, а од початку пандемиї инфицировани вкупно 2 282 жительох тей општини.

Предходного викенду вакцинованє по першираз орґанизоване у амбулантох у Чуроґу и Дюрдьове, алє нє и у Ґосподїнцох. Од пондзелку 12. априла вакцинованє поряднє предлужене у Спортскей гали у Жаблю котра ше находзи споза Дома здравя Жабель.

