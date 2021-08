Зоз Святочним концертом закончена тогорочна „Коцурска жатва”

КОЦУР – У Велькей сали Дома култури у Коцуре всоботу, 7. авґуста, отримана и централна фестивалска часц жридловей фолклорней творчосци „Коцурска жатва”. Нашо културно-уметнїцки дружтва ше представели зоз писнями и танцами и на тот способ возвелїчали тогорочну манифестацию.

Зоз интонованьом гимни Републики Сербиї „Боже правди” и руску святочну шпиванку „Браца Русини” почала святочна програма, а потим шицких присутних привитала заменїца предсидателя Општини Вербас Тияна Алексич и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач.

На початку фестивалскей часци програми наступела зоз танцом стредня фолклорна ґрупа КУД „Завичайне врело”, а потим ше зоз шпиванками представели Мишана шпивацка група КУД „Жатва” и домашнї Женска жридлова шпивацка ґрупа зоз провадзеньом оркестра КПД „Карпати” и КУД „Жатва”. Шлїдзели танци котри виведол виводзацки фолклор КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, а потим ше и шпивацка ґрупа КПД „Карпати” з Вербасу представела з даскелїма писнями.

Аматере ветеранє зоз Руского културного центру Нови Сад за коцурску публику пририхтали танєц, а после їх наступу шлїдзел и танєц виводзацкей фолклорней ґрупи КУД „Завичайне врело”.

На концу святочного концерту домашнї, фолклорна ґрупа КУД „Жатва” виведла танєц „Бринї коса”, зоз провадзеньом оркестра и Женскей жридловей шпивацкей ґрупи, а числена публика их випровадзела зоз моцним аплаузом.

Предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали на концу програми подзековала шицким котри пришли возвелїчац манифестацию „Коцурска жатва”, и тим котри финансийно и на други способи помогли же би ше тота традицийна манифестация отримала.

Окрем заменїци предсидателя Општини Вербас Тияни Алексич и предсидателя Националного совиту Руснацох Борислава Сакача, Святочни концерт провадзели и предсидатель Вивершного одбору НС Руснацох Желько Ковач, державни секретар у Министарстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа, заменїк предсидателя Совиту Месней заєднїци Коцур Стеван Самочета, спред Туристичней орґанизациї општини Вербас Михайло Киш, директорка основней школи ,,Братство єдинство” Сенка Мученски, числени члени Националного Совиту Руснацох, його одборох и роботних целох, представнїки наших установох, институцийох, културно-уметнїцких дружтвох, вирских заєднїцох, здруженьох и други.

Програму на тогорочней манифестациї водзели Андрея Хромиш и Дарко Колєсар, а по завераню Фестивалу предлужене друженє учашнїкох и публики, и шицких присутних з писню розвешелєл оркестер „Жатви” вєдно з оркестром КПД „Карпати” з Вербасу.

През обидва днї манифестациї на шицких провадзацих програмох була поставена шкатула дзе людзе добрей дзеки могли охабиц помоц за хлапца Йована Панайотова зоз Коцура, и по словох предсидательки Дружтва, назберани средства у виносу од 10 тисячи динари.

Отримованє „Коцурскей жатви” помогли Општина Вербас, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Национални совит Руснацох, Туристична орґанизация Општини Вербас, Месна заєднїца Коцур, Добродзечне огньогасне дружтво Коцур и Основна школа „Братство єдинство”, як и Задруґа „Клас”, „Металоґума МН”, „ДOО ДИН” Савине Село, Александар Макаї, Никола Русковски, Яша Олеар, Снежана Перхтл, Козметицки салон „Ґламур by Jelena”, Польопривредне ґаздовство Надь и числени анонимни донаторе.

Вецей фотоґрафиї мож поопатрац у нашей фотоґалериї.

