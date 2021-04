З нагоди Дня планети Жеми предсидатель општини Вербас обишол ЦППОВ

ВЕРБАС – З нагоди Дня планети Жеми, 22. априла, предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич обишол Централне пошоренє за преробок одрутних водох (ЦППОВ). Зоз руководительством и роботнїками ЦППОВ Роєвич бешедовал о значносци защити животного стредку и важносци пошореня за Вербас, сообщене зоз локалней самоуправи.

Пречисцовач одрутних водох єдно з найвекших и найсучаснєйших пошореньох тей файти у Сербиї, котре вибудоване з потримовку Европскей комисиї. Робота пошореня обезпечує ше з потримовку општини Вербас.

По словох Роєвича, роби ше и на обезпечованю условийох за ришованє питаньох Велького бачкого каналу, котри представя єден з главних еколоґийних виволаньох нє лєм за Вербас, алє и за ширши реґион уж три децениї.

