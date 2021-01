И у Новим Садзе почина вакцинованє

НОВИ САД – И у Новим Садзе, як и у скоро шицких векших местох и локалних самоуправох у Сербиї, шицко порихтане за початок масовней вакцинациї процив Ковиду-19, пренєсол вчера городоначалнїк Милош Вучевич после заєднїцкей схадзки представнїкох Влади Републики Сербиї, Кризного штабу и дзепоєдних представнїкох здравствених установох и городох.

Городоначалнїк Вучевич визначел же гала Новосадского сайму порихтана зоз 8+2 пунктами за вакцинацию, хтори би нєшка требали почац робиц, та же вакцину достаню перши 720 особи приявени за вакцинованє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)