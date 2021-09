„Карпати” наступели на Фестивалу „Калина” у Сримскей Митровици

ВЕРБАС/СРИМСКА МИТРОВИЦА – У Сримскей Митровици внєдзелю, 19. септембра, на Житней площи отримани 17. Фестивал українскей култури „Калина”. Тот визначни фестивал отримани у орґанизациї Националного совиту українскей националней меншини у Сербиї, а з технїчну орґанизацию Дружтва за пестованє українскей култури „Коломейка” зоз Сримскей Митровици.

Предсидатель Националного совиту українскей националней меншини у Сербиї Никола Ляхович з тей нагоди виражел подзековносц шицким котри помогли у орґанизациї Фестивалу. По його словох, значносц Фестивалу „Калина” праве у очуваню култури и традициї Українцох на тих просторох на котри ше приселєли пред 131 роком.

У рамикох тей манифестациї, того року 17. по шоре, отримани святочни концерт, а представена и етно кухня, як и ревия українскей народней писнї. На концерту участвовали КПД „Карпати” з Вербасу, КУД „Иван Сенюк” з Кули, УКЦ „Кобзар” з Нового Саду, УКУД „Калина” з Индїї и домашнї Фестивалу ДНУК „Коломейка” зоз Сримскей Митровици. Госци Фестивалу було Здруженє Українцох „Верховена” Ґрадишка зоз Босней и Герцеґовини.

Вербаске Дружтво „Карпати” за тоту нагоду пририхтало пар писнї котри одшпивали з провадзеньом оркестра.

Покровителє фестивалу Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, а помогли Город Сримска Митровица, Министерство култури и информованя Републики Сербиї, Центер за културу „Сирмиумарт”, Музична школа „Петар Кранчевич”, Библиотека „Ґлиґориє Возарович”.

