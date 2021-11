Лєпша епидемийна ситуация у кулскей општини

КУЛА – Штаб за позарядово ситуациї општини Кула зашедал вчера, 23. новембра, пре актуалну епидемийну ситуацию на териториї тей општини. Представнїки Дома здравя Кула, директор Жарко Шевин и Полициї, началнїк ПС Кула Желько Воїнович, оценєли же епидемийна ситуация у кулскей општини вельо лєпша.

Директор Дома здравя визначел же ше вакцинация одвива на дньовим уровню, та так, по його словох, зоз першу и другу дозу вакциновани 14 194 пациєнти, док трецу дозу прияли 6 557. Найвецей ше опредзелюю за Синофармову вакцину зоз достатих 22 666 дозох, а потим за Файзерову зоз 8 846 достатих дозох. Вкупно дати 35 593 дози вакцини.

Началнїк ПС Кула, Желько Воїнович, гварел же актуални 217 случаї у самоизолациї и же полицийни службенїки окончую контролу, а констатовал и же у одношеню на прешли тидзень, число людзох у самоизолациї зменшане.

Началнїца Општинскей управи Кула, Александра Ґаґович, гварела же ше окончує звекшана контрола роботи у шицких погосцительних обєктох на тижньовим уровню, и констатовала же ше власнїки погосцительних обєктох притримую предвидзених предписаньох.

