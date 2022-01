Мирович и Пастор винчовали Крачун по юлиянским календаре

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович винчовал найрадоснєйше християнске швето Крачун по юлиянским календаре сербскому патриярхови Порфирийови, священїком, монахом и шицким вирним.

Як визначел, у мено Покраїнскей влади и особнє, шицким вирним повинчовал найрадоснєйши дзень, дзень любови, вири, дзень злоги и заєднїцтва – дзень Христового народзеня. Най тото швето принєше до шицких домох мир и прави християнски вредносци. Мирович поручел и най чуваме свойо фамелиї, будземе зложни, бо лєм так мож вибудовац щешлївшу и успишнєйшу жем, нашу Сербию. Вон жичи и же бизме Вилїю и Крачун препровадзели у добрим здравю зоз своїма наймилшима.

Найрадоснєйше Християнске швето по Юлиянским календаре – Крачун шицким вирним и священству винчовал и предсидатель Скупштини АП Войводини Иштван Пастор, як и предсидателє локалних управох у хторих жиє наша национална заєднїца.

