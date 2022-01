ЖАБЕЛЬ – На малим стадиону у Жаблю наютре, 13. януара, будзе отримана Манифестация „Улїца отвореного шерца”. У єй рамикох будзе и Новорочни вашар на котрим буду виложени рижни продукти польопривредних ґаздовствох и ручни роботи, а наменєна є за шицки возрости.

Манифестацию отворя на 16 годзин Хаос аниматоре котри буду забавяц присутни дзеци, а новорочни огньомет плановани за 18 годзин.

Манифестацию орґанизує Општина Жабель.

