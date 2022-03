На полноци почина виберанкова цихосц

БЕОҐРАД – Виберанкова цихосц пред наиходзацима позарядовима парламентарнима и локалнима виберанками, котри буду отримани 3. априла, почина на полноци и будзе тирвац по заверанє виберацких местох, по нєдзелю на 20 годзин.

За виберанки за народних посланїкох, як и за одборнїкох у 12 општинох и двох городох, приявели ше вкупно 19 лїстини котри формовали коалициї и здруженя гражданох.

На гласацким лїстку буду пошоровани по шоре придаваня, односно преглашованя лїстини Републичней виберанковей комисиї (РВК)꞉

Александар Вучич – Вєдно можеме шицко Ивица Дачич – премиєр Сербиї Vajdasági magyar szövetség–Pásztor István – Союз войводянских Мадярох Иштван Пастор Др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка Мариника Тепич – Зєдинєни за побиду Сербиї (Странка шлєбоди и правди, Народна странка, Демократска странка, ДЗВМ-ВМДК, Странка Македонцох Сербиї, Рух шлєбодних гражданох, Здружени синдикати Сербиї Злога, Рух за преобраценє, Рух шлєбодна Сербия, Влашка странка) Др Милош Йованович – Надїя за Сербию – Сербска коалиция Надїя- Национално демократска алтернатива – Демократска странка Сербиї (ДСС) – За кральовину Сербию (Монархисти) – Воїслав Михайлович Милица Дюрдєвич Стаменковски – Сербска странка Завитнїки Муфтиїн аманет – Странка правди и помиреня” (СПП) Усаме Зукорлич Мушиме – Акция – Еколоґийне повстанє – Чута – Нє давме Беоґрад – Небойша Зеленович Суверенисти” – Саша Радулович (Досц було), Милан Стаматович (Здрава Сербия), др Йована Стойкович (Жиєм за Сербию) Бошко Обрадович – Сербски рух Двери – ПОКС – Милош Парандилович – Патриотски блок за обнавянє Кральовини Сербиї Вєдно за Войводину – Войводянє (Демократски союз Горватох у Войводини, Вєдно за Войводину) СДА Санджака – др Сулейман Уґлянин Борис Тадич – Гайде людзе – Социялдемократска странка – Нова странка – 1 од 5 милионох – Толеранция Сербиї – Зєдинєни рух желєних Сербиї – Бошняцка гражданска странка – Странка Чарногорцох Алтернатива за пременки – Албанска демократска алтернатива” „Аlternativa për ndryshim – Аlternativa demokratike shqiptare Коалиция Албанцох Прешевскей долїни Кoalicioni i shqiptarëve të luginës Одняти беби – Ана Пеїч Ромска партия – Срдян Шайн Русийски меншински союз – Милена Павлович, Павле Бихали Ґаврин (Сербско русийски рух, Сербско русйска партия Вовки, Рух Грекох Србиза).

Програми кандидованих лїстинох мож пречитац на ТИМ ЛИНКУ.

Право гласа маю 6.501.689 особи, а гласац ше будзе на 8.255 гласацких местох. Гласацки места буду отворени од 7 рано по 20 годзин вечар, а звит о резултатох виберанкох РВК ма поднєсц найдалєй 96 годзини од завераня виберацких местох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)