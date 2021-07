ШИД – На статковим пияцу, хтори отримани всоботу, було мале понукнуце меркантилней кукурици, а продукователє питали 3.500 динари за 100 килограми.

Познавателє польопривредних обставинох думаня же цена кукурици ище будзе роснуц по нову оберачку кукурици у октобру и же нєодлуго цена будзе и 4.000 динари.

Тиж, могло купиц и прашата, а цена була 200 динари за килограм.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)