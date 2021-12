БЕОҐРАД – Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ вчера у Беоґрадзе орґанизовало дружтвени диялоґ на тему „Як до достоїнственей роботи у медийох и одвичательного новинарства”, на котрим участвовал и одвичательни редактор Другей програми РТВ Мирко Канюх.

На сходзе участвовали и представнїки ОЕБС-у, новинарских здруженьох, представнїки Министерства за роботу, занятосц борецки и социялни питаня, Министерства култури и информованя и други.

