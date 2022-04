СУБОТИЦА – У нашей парохиї у Суботици, внєдзелю, 24. априла, на порядней мешачней Служби Божей, нашо вирни преславели и Пасху, гоч ше там вирни зависно од походзеня, Вельку ноц преславюю по обидвох календарох.

Службу Божу у францисканскей церкви служел о. Данил Задрепко хтори и наказовал о моци вири, а шпиванє водзела ш. Авґустина Илюк.

На концу Служби було и мированє вирних, а о. Задрепко пошвецел и єдну пасхалну кошарку.

