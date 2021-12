Предсидатель Покраїнскей влади винчовал Крачун

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович винчовал Крачун беоґрадскому надбискупови Станиславови Хочеварови, священству и шицким вирним котри славя швето народзеня Исуса Христа по григориянским календаре.

Предсидатель Мирович у мено Покраїнскей влади и особнє повинчовал тото найрадоснєйше християнске швето, и пожадал же би шицки дочекали Крачун у здравю и миру, окружени з тима цо их любиме. Предсидатель Покраїнскей влади жичи же би швето Христового народзеня шицким принєсло радосц, здравє и благостанє.

