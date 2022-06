Предсидатель Сербиї пришагал: Жадам же би влада була формована по конєц юлия

БЕОҐРАД – Предсидатель Сербиї Александар Вучич пришагал вчера у Скупштини Сербиї, зоз чим почал други, пейцрочни мандат на тей функциї. Вон 3. априла победзел у першим кругу предсидательних виберанкох зоз освоєнима 58,59 одсто гласами виберачох, або зоз 2 милиони 224 тисячи 914 гласами.

Вучич пришагал на Уставу Сербиї и Мирославовей євангелиї. У пришаги гварел же шицки свойо моци пошвеци очуваню сувереносци и цалосци териториї Републики Сербиї, уключуюци и Косово и Метохию як єй состойней часци коло котрей будзе потребни компромис, як и витворйованю людских и меншинских прaвох и шлєбодох, почитованю и одбрани Устава и закона, очуваню мира и благостану шицких гражданох Републики Сербиї и же свидомо и одвичательно будзе сполньовац шицки свойо длужносци.

Гварел и же жада буц предсидатель шицких и за шицких и же зроби шицко у найлєпшим интересу Сербиї. Вон, медзи иншим, визначел же є горди на Сербию котра зна осудзиц потупйованє медзинародного явного права, у котрей нєт анї антизападного анї русофобного справованя.

Виражел и наздаванє же нова Влада Сербиї будзе формована до конца юлия и же будзе инклузивна. Влада муши буц швидко формована и прето же ше треба такой занїмац зоз предстояцу жиму и подмиройованьом жеми насампредз зоз енерґентами.

Визначел же Сербия муши буц моцно на европскей драги, алє будзе чувац свою воєну нєутралносц. У бешеди визначел и же вон нє виберал пред котрим парламентом будзе пришагац, понеже тото могол зробиц лєм нєшка кед му виходзи предходни мандат.

