Преславени Дзень школи у Коцуре

КОЦУР – Школяре и просвитни роботнїки у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре пондзелок, 9. мая, означели Дзень школи. За тот дзень и школске швето учительки, наставнїци и школяре пририхтали рижни интересантни активносци, як и богату святочну програму. Тиж, у школским голу пририхтана и вистава школярских роботох, котри настали на числених роботньох орґанизованих у школи.

Предполадньово годзини були резервовани за числени активносци котри учительки и наставнїци обдумали за школярох. Так, означованє Дня школи почало зоз спортскима активносцами висших класох, та у физкултурней сали отримане класне змаганє за дзивчата у одбойки, а хлапци ше змагали у малим фодбалу на спортским терену школским дворе.

По законченю спортских активносцох, у вецей школских учальньох отримани интересантни роботнї на рижнородни теми. Школяре участвовали у язичним квизу „Escape room”, а потим мали нагоду присуствовац презентациї проєкту „Мрежа” зоз хторим завжали треце место на нєдавно отриманим Медзинародним математичним змаганю „Мост математики” у Врнячкей банї. Тиж, у музичней роботнї шпивали на караокох, а учасц вжали и у електро-роботнї, фестивалу науки, еколоґийним квизу, на полиґону схопносцох, як и у роботнї под назву „Модни стилисти”.

У пополадньових годзинох у физкултурней сали отримана святочна прoграма. Директорка Школи Сенка Мученски привитала шицких школярох, просвитних роботнїкох, як и шицких родичох и валалчанох котри пришли потримац роботу и закладанє шицких школярох и занятих, як и вєдно означиц Дзень школи. З тей нагоди учительки зоз школярами нїзших класох, як и наставнїци зоз школярами висших класох, пририхтали рижни писнї, рецитациї, музични композициї, як и рецитациї з котрима на пригодни способ преславели тото школске швето.

По словох директорки Мученсковей, вельку чесц мали же праве на Дзень школи до Коцура пришла и предсидателька Здруженя „Млади математичар” Радица Карович з Беоґраду и особнє уручела медалї учашнїком и ментором котри робели на проєкту „Мрежа”, з котрим вредни и успишни школяре освоєли треце место на Медзинародним математичним змаганю.

На концу, з нагоди того дня похвалєни шицки школяре и їх менторе котри зазначели успихи на тогорочних змаганьох, литературних и подобовох змаганьох, а поздравени и шицки школяре и їх родичи, валалчанє, колеґове, сотруднїки и приятелє Основней школи у Коцуре, котри провадза и потримую єй роботу.

