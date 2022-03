Седмеро рецитаторе з Керестура ше пласовали на Зонску смотру

КРУЩИЧ/РУСКИ КЕРЕСТУР – 54. Општинска смотра рецитаторох кулскей општини „Максим Єкнич” на хторей участвовали 30-еро змагателє, отримана вчера у сали КУД „Крущич” дзе од осмерих рецитаторох з Руского Керестура пласмани за дальше змаганє виборели седмеро рецитаторе.

Од вкупно осмерих змагательох з Керестура, у катеґориї младшого возросту, Ема Венґрин ше пласовала на Зонску смотру як и Милена Рамач хтора завжала 3. место, а участвовал и Никола Петкович. У штреднїм возросту 1. место припадло Еми Живковичовей, 3. место завжала Яна Варґа, а далєй ше пласовал и Исак Новта. И у найстаршим возросту и Минеа Югас и Валентина Новта ше пласовали далєй, а Валентина завжала 3. место.

Селектор смотри бул ґлумец Сербского народного театру Миодраґ Петрович, консултант за мадярски язик була Ерика Ковач Барачкаи док консултант за руски и українски язик бул Владимир Надь Ачим. Госц смотри писатель Веселин Миличевич.

Рецитаторох з Керестура пририхтала Наталия Зазуляк, Мирослав Малацко и Оленка Живкович, а смотра отримана у орґанизациї КПЗ Кула и Дома култури Крущич.

Зонска смотра рецитаторох Заходнобачкого и Южнобачкого округу будзе отримана 26. и 27. марца у Бачу.

