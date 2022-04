СНС победзел на шицких троїх виберанкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У општини Кула, та и у Руским Керестуре, отримани виберанки за будуце зволанє парламенту, предсидательни, а попри тим и локални виберанки, а на шицких троїх побиду однєсла Сербска напредна странка. По перших нєурядових резултатох, у валалє зазначена виходносц дакус менша як 60 одсто, а у цалей општини 65,4 одсто на 40 виберацких местох, з котрих штири у Керестуре.

На предсидательних виберанкох, право гласа мали 3.779 Керестурци, зазначена виходносц од 59,88 одсто, цо значи же 2.263 особи гласали, а 78 лїстки буи нєважаци. Победзел потерашнї предсидатель Александар Вучич котри достал потримовку 1.287, односно 56,8 одсто. На другим месце Здравко Понош ма 452 гласи, цо 19,9 одсто, потим Биляна Стойкович достала потримовку 4,37 одсто, Бошко Обрадович з потримовку 4,28 одсто, Милица Дюрдєвич Стаменковски 3,7 одсто, Бранка Стаменкович достала 3,66 одсто, Миша Вацич зоз 1,83 одсто и Милош Йованович зоз 1,6 одсто.

Кед слово о парламентарних виберанкох, 3.779 Керестурци могли гласац, вишли 59,9 одсто цо 2.265 гражданє, а медзи нїма 72 лїстки було нєважаци. На першим месце зоз 46,5 одсто, односно 1053 гласами лїстина Александар Вучич – Вєдно можеме шицко, Вєдно за Войводину – Войводянє зоз 13,68 одсто, Мариника Тепич – Зєдинєни за побиду Сербиї зоз 10,28 одсто, потим лїстина Ивица Дачич – премиєр Сербиї зоз 7,1 одсто, Мушиме – Еколоґийне повстанє – Чута – Нє давме Беоґрад – Небойша Зеленович 3,88 одсто, Бошко Обрадович – Сербски рух Двери – Рух обнови Кральовини Сербиї – Милош Парандилович – Патриотски рух за обнову Кральовини Сербиї зоз 2,6, Милица Дюрдєвич Стаменковски – Сербска странка Завитнїки зоз 2,5 одсто, Суверенисти – Саша Радулович – Милан Стаматович – др Йован Стойкович 2,4 одсто, Милош Йованович Надїя за Сербию – Сербска коалиция Надїя 1,54, Борис Тадич – Айде людзе 1,5 одсто, док други лїстини мали спод 1 одсто, або остали без гласох.

На локалних вибереранкох за 37 одборнїцки места, право гласа мали 3.790 Керестурци, свойо право гласа вихасновали 2.265 особи, цо 59,76 одсто. Медзи тима лїстками призначени 90 нєважаци. На лїстку було седем лїстини за котри могло гласац, найвецей осовєла лїстина под числом 1 Александар Вучич – Вєдно можеме шицко зоз 1.145 гласи, односно 50,55 одсто. На другим месце Кулянци и наш город – Зєдинєни за побиду Кули котри достали 330 гласи цо 14,57 одсто, потим идзе ҐГ Критична маса – за побиду зоз 279 гласами и освоєнима 12,3 одсто, та на штвартим месце Ивица Дачич – Премиєр Сербиї лїстина котра достала 246 гласи, односно 10,86 проценти. Досц було – Суверенисти, Народна странка и Руска странка – Душан Гайдукович достали потримовку 5,65 одсто, Заєднїца Сербох 1,45, а Др Воїслав Шешель 1 одсто. На локалних виберанкох наступали дзевецеро Керестурци, штверо на лїстини СНС, по двойо на лїстинох СПС и Критичней маси, и єден на лїстини Кулянци и наш город, а по обявйованю конєчних резултатох будзе ше знац и кельо з нїх буду одборнїки. Затераз випатра штверо, а мож обчековац же число будзе звекшане.

Гласанє прешло без инцидентох и нєправилносцох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)