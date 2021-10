ШИД – Як вчера сообщел директор Дома здравя др Крсто Куреш, першу дозу вакцини процив вируса корона достали 14.216 гражданє, другу дозу 13.729, а трецу дозу 2.268 особи.

У Доме здравя на розполаганю „синофармово“ и „файзер бийонтеково“ вакцини, а по словох др Куреша, хвильково на подручу општини призначени 236 активни случаї вируса корона.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)