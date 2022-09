Будзе Национални сход волонтерох и занятих у Каритасу

БЕОҐРАД – Национални сход волонтерох и занятих у Каритасу будзе отримани 15. октобра у Беоґрадзе.

Тема преподаваня и роботи у ґрупох будзе Модлї и роб.

Програма почнє на 10 годзин у улїци Хаджи Милентиєва число 75.

(Опатрене 35 раз, нєшка 1)