Будзе схадзка СО Кула

КУЛА – Предсидатель Скупштини Општини Кула Велибор Милоїчич за нєшка заказал порядну 4. схадзку Скупштини. На предложеном дньовим шоре штири точки.

Одборнїки буду дискутовац о Звиту о вивершеню Одлуки о буджету Општини Кула за период 1. януара по 30. юний того року, а друга точка дньового шору ше одноши на предклад Одлуки о преношеню явней власносци Општини Кула до явней власносци Републики Сербиї без надополнєня, а за потреби Министерства нукашнїх дїлох.

На дньовом шоре схадзки локалного парламенту будзе и Предклад Рочней програми защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми за подруче Општини як и одборнїцки питаня.

Схадзка заказана за 10 годзин, а директно ю будзе преношиц локална Q Media.

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