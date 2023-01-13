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Фестивал українских крачунских писньох

автор М. Горняк Кухар, фото www.mojgradsm.rs
автор М. Горняк Кухар, фото www.mojgradsm.rs 32 Опатрене

СРИМСКА МИТРОВИЦА ‒ У Сримскей Митровици, у Церкви Вознесения Господнього, 8. януара отримани други Фестивал українских крачунских писньох. Як пренєсол општински сайт, участвовали ДНУК „Коломейка” зоз С. Митровици, УКЦ „Кобзар” з Нового Саду, КПД „Карпати” з Вербасу, КУД „Иван Сенюк” зоз Кули, УКПД „Иван Франко” з Вуковару, монахинї СНДМ, вокални ансамбл „Полифоника” зоз С. Митровици и Хор парохиї Успения Пресвятей Богородици зоз Индїї.

Госцох привитал парох сримскомитровацки о. Иґор Вовк, як гварел, у мено владики кир Георгия Джуджара.

Фестивал орґанизовало Дружтво за пестованє українскей култури „Коломейка”, а спонзори Фестивала Национални совит українскей националней меншини, Грекокатолїцка церква Вознесения Господнього и Покраїнски секретарият за предписаня, управу и национални меншини.

Медийни спонзоре Фестивала НИУ „Ридне слово”, РТВ ‒ українска редакция и портал Мой город СМ.

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