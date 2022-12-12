Хор „Гармония” зоз концертом означел 15-рочнїцу

НОВИ САД – У Културней станїци Едьшеґ (Антона Чехова 4) зоз пригодним концертом Хор Грекокатолїцкей парохиї святих апостолох Петра и Павла и Руского културного центра Нови Сад „Гармония” всоботу, 10. децембра означел 15-рочнїцу од снованя.

Хор „Гармония” основани 2007. року на инициятиву тедишнього новосадского пароха о. Романа Миза. У составе Хора єст вецей як трицец членох, рижних ґенерацийох, националносцох и вирох. На репертоару маю духовни композициї, алє и популарну, забавну и шветову музику.

По словох дириґентки Сузани Ґрос Маркович, у составе Хора єст и професийних шпивачох и аматерох и тераз з тей нагоди жадала визначиц професийних шпивачох. Дириґентка, медзи иншим, спомла же Свитлана Декар, хтора шпивачка Опери у Сербским народним театре, тоти 15 роки вше зоз хором, и кед хибело гласи, и кед требало одшпивац дацо соло вше ше одволала. Ище гварела же кажда композици ма даяку приповедку и символику, лєбо здогадує на рижни моменти, а нєшка на концерту виведзене по кус од шицкого того цо Хор ма на репертоару.