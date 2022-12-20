Концерт Mузичней школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре керестурского оддзелєня Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули, вчера вечар у Велькей сали Дома култури отримали Концерт на законченю першого школского полрочя.

Концерт тиж бул и винчованка присутним з нагоди наиходзацих крачунских и новорочних шветох, а на нїм у 32-ох точкох наступели школяре од першей по шесту класу на инструментох на котрих уча грац. Шесцерим медзи нїма то бул и перши явни наступ.

Попри солистох представел ше и хор школярох младшого возросту, Мали камерни состав як и Оркестер хтори провадзели їх наставнїки Ладислав Тамаши, Мирко Преґун и Мирон Сивч. Школярох пририхтала и наставнїца Геленка Гарвильчак а на клавире их провадзела Кая Мандич Плавшич.