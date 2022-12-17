Медзи наградзенима и Емина Бики

НОВИ САД – Емина Бики, школярка ОШ и ШШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура медзи наградзенима школярами з цалей Войводини хтори 15. децембра прияли награду Таленти 2022. Бикийова наградзена вєдно зоз свою менторку наставнїцу руского язика Каролину Джуджар.

Емина Бики награду заслужела дзекуюци тому же у прешлим школским року кед була школярка осмей класи завжала перше место на Републичним змаганю з руского язика, а тераз ходзи до руского оддзелєня керестурскей ґимназиї.

Награди найуспишнєйшим надареним школяром и їх ментором хтори ранґовани у виду припознаньох и пенежних наградох, на шветочносци уручел предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович. Наградзени школяре хтори найлєпши резултати посцигли на змаганьох у жеми и иножемстве у обласцох науки, технїки, уметносци и язикох у школским 2021/22. року.

Того року осмеро надарени школяре достали специялни награди зоз пенєжну суму, 77 достали дипломи з поєдинєчнима наградами, а наградзени и два хори и єден школски оркестер. Дипломи и пенєжни награди достали и 75 менторе, а додзелєни и 258 похвали школяром.