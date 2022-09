Министер просвити нащивел будовалїще дзецинскей заградки

ШИД – Перши подпредсидатель Влади Сербиї и министер просвити, науки, и технолоґийного розвою Бранко Ружич вчера у присустве предсидателя Општини Шид Зорана Семеновича и його сотруднїкох нащивел будовалїще нового будинка дзецинскей заградки у улїци Паї Марґановича у Шидзе.

Слово о дзецинскей заградки на поверхносци коло 1 100 квадратни метери у хторей будзе места за 140 дзеци, а вредносц инвестициї коло 131 милиони динари.

Инвестицию финансує ресорне министерство з потримовку Шветовей банки, а у Сербиї плановани вибудов, або реконструкция 24 дзецинских заградкох, а по тераз, як гварел Ружич, закончени 12.

Роботи на вибудови би мали буц закончени по септембер шлїдуюцого року и на тот способ будзе места за шицки дзеци у дзецинских заградкох без лїстинох чеканя.

(Опатрене 37 раз, нєшка 37)