Нєшка и наютре Вистава дробних животиньох

КУЛА – Медзигородска 48. вистава дробних животиньох А3 – катеґориї, будзе на соботу и на нєдзелю, 5. и 6. новембра у гали ОШ „Петефи бриґада”.

Вистава за нащивительох будзе отворена нєшка, всоботу од 7 до 19 годзин и ютре, внєдзелю од 7 до 12 годзин.

Уход шлєбодни.

Треба надпомнуц же на нєдзелю будзе орґанизована и берза животиньох. За тоту виставу ше приявели 200 викладателє, котри приявели 400 експонати. Од тих експонатох 50 достанє титулу найлєпших у своєй раси.

По першираз того року нащивительох зоз рижнима продуктами дочекаю и штанди здруженьох женох зоз општини Кула. Покровитель манифестациї општина Кула и Туристична орґанизация општини Кула.

