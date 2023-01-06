Нєшка вистава зоз Колониї „Стретнуце у Боднарова”

ҐОСПОДЇНЦИ – У рамикох наступних Крачунских шветох, нєшка, 6. януара на 20 годзин, у просторийох Ґалериї Месней заєднїци ше планує отверанє вистави зоз 18. Колониї подобових уметнїкох и 21. дзецинскей колониї „Стретнуце у Боднарова”, хтора отримана 30. и 31. юлия 2022. року у Ґосподїнцох.

Дружтво за руски язик, литературу и културу як орґанизатор Колониї пририхтало пригодни подобови каталоґ, а члени Орґанизацийного одбору у сотруднїцтве зоз Месну заєднїцу у Ґосподїнцох пририхтаю пригодну програму и отворя виставу.

Финансийну потримовку отримованю Колониї дали Општина Жабель и Национални совит Руснацох.