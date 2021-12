Oтримана схадзка совиту Локалного партнерства за доставанє роботи

КУЛА – Вчера, 29. децембра отримана схадзка совиту Локалного партнерства за доставанє роботи, дзе шеф Канцелариї за локални економски розвой Милош Данилов представел звит Локалного акцийного плану за доставанє роботи за 2021. рок и роботну верзию ЛАП-а за 2022. рок.

У кулскей општини ше запровадзую и два проєкти хтори финансує Европска уния, а дотикаю ше доставаня роботи – проєкт „Активни инклузивни сервис Кула ‒ АктИСˮ, хтори ма циль злєпшац условия за живот младих хтори виходза з хранительских фамелийох, родзинского пребуваня, лєбо институцийох за пребуванє, як и особом з инвалидотетом и женом жертвом насилства и „Инициятива за инклузию Фаза 3ˮ котри у рамикох програми Инклузия Ромох и других марґинализованих ґрупох у Сербиї.

На схадзки визначене же ше у 2022. року обчекує предлужованє мирох хтори зменшаю нєзанятосц у општини Кула.

