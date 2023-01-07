Означене швето Богоявлeня Господнього

РУСКИ КЕРЕСТУР – На швето Богоявлeня Господнього вирни керестурскей парохиї у Служби Божей на 10 означели подїю кед Йоан Хреститель на рики Йордан зоз воду покресцел Исуса Христа.

Парох керестурски о. Владислав Варґа, вєдно зоз капеланами керестурскей парохиї о. Михайлом Шантом, о. Владимиром Медєшом и о. Ярославом Варґом после Служби Божей пошвецел воду.

После пошвцаня води шицки вирни у порти могли вжац води котра, як модлєне у молитвох при пошвецаню, будзе на хасен каждому хто зоз нєй будзе пиц и зоз ню будзе пошвецац обисце.

То подїя после котрей священїкове по валалє пошвецаю обисца и стретаю ше зоз вирнима. Повшецанє почнє од пондзелку 9. януара по розпорядку котри виложени на огласней табли у порти.