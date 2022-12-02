Палєнка з бундавох, маджун зоз смоквох и квашена капуста

Шицка продукция желєняви и овоци орґанска, нїч ше нє пирска.

Хасную лєм зеолит, покриву и соду бикарбону.

По палєнки з бундави Силвестер Русковски зоз Коцура надалєко познати. Бундави садзи уж пейц роки и з нїх пече палєнку и предава маґочки за пуканє. Того року мал менєй як гольт, алє є задовольни бо надосц зродзело. Суша им нє завадзала, бундави ше добре отримали, бо их залївал зоз систему капка по капка.

– Маґочки з бундавох сом шицки попредал дас пред двома мешацами, мам своїх стаємних купцох и по Сербиї, и ту у околїску. Посилам их по швидкей пошти змарзнути, запаковани у рижних количествох, аж и до 10 кили, так же гоч ище нє сцигла жима и права сезона за кусанє маґочкох, маґочки уж попредати – гутори Русковски и толкує же палєнку з бундави прави так же бундави перше зомелє, прави ком и вец пече палєнку як палєнку зоз гоч хторей овоци.

– Палєнка з бундави ма свой приємни смак и пах, пакуєме ю до ексклузивних фляшох од пол литри з нашима етикетами и людзе ю дзечнє купую – гутори Русковски.

ЛЮДЗЕ ЛЮБЯ ТРАДИЦИЙНЕ И ДОМАШНЄ

Попри палєнки з бундави Силвестер Русковски пече и предава и палєнку з бишалми, ягодачу и лозовачу – палєнку з грозна, а предава и домашню парадичанку, маджун зоз смоквох, традицийни домашнї колачи и квашену капусту – крижалки и гобльовану.

– Бишалми и грозно сом купел, а вельку сторочну ягоду мам у дворе на меджи зоз сушедом. Дзе ґод предаваме, на шицких вашарох и пияцох, шицки нашо палєнки мож пробовац, бо людзе любя знац цо купую и сцу ше прешвечиц же палєнка добра и смачна. Палєнку з бундави нїхто ище нє прави и дзе ґод ше зявим, людзом то барз интересантне – толкує Русковски.

Того року Русковсково садзели и капусту, мали ориґиналну футожску капусту и гибридну капусту. Кваша лєм футожску – гобльовану и у главкох, а крижалки планую предавац углавним навелько за свадзебни сарми.

– За пар днї закончуєме квашенє капусти. Шицка продукция желєняви и

овоци орґанска, хаснуєме лєм зеолит, покриву и соду бикарбону – гутори Русковски.

ГИТ НА „ДНЬОХ ЛУДАЇ” Зоз єдинствену палєнку з бундави и з другима своїма продуктами Русковски потераз участвовал на велїх ґастрономских и предайних манифестацийох, а и у тим року тиж бул на саймох, предайних виставох, вашарох и манифестацийох. Так всоботу, 26. новембра, бул у Адоряну (општина Канїжа) на 11. Фестивалу гурки и колбаси, хтори орґанизую Месна заєднїца и Културне дружтво „Адорян” под дириґентску палїчку Чаби Боршоша, власнїка фирми „Контакт”, хтора єдна з найвекших одкупйовачох викармених швиньох на сиверу Войводини, за потреби домашнєй клaцкей индустриї.

Пред тим Русковски бул на 53. Медзинародним саяме туризма, хтори од 17. по 19. новембер отримани на Новосадским сайме и то на штанду Акцийней ґрупи ЛАҐ „Шерцо Бачки” зоз Кули, хтори потримую малих привреднїкох и мали бизниси. Його палєнка з бундави того року була окреме замеркована на 15. Мини-сайме поднїмательох и манифестациї „Днї лудаї 2022”, хтори отримани у Кикинди од 15 по 18. септембер, дзе є преглашена за „Гит сайма” и мала вельку медийну увагу, а мали ю нагоду коштовац и купиц и у Панчеве. Зоз своїма продуктами Русковски бул и у Опленцу при Тополї на тродньовей манифестациї 59. Опленацкей оберачки грозна и Собору жридловей народней творчосци – Тополя 2022, хтора отримана од 7. по 9. октобер, а такой потим 10. октобра у Обреновцу на польопривредним вашаре, док зоз палєнку з бундави и другима деликатесами 8. октобра на „Дньох бундавиˮ у Кули була його супруга Єлена.

– Бул сом и у Футоґу на „Капустияди 2022” 5. новембра, як и 14. новембра на їх церковней валалскей слави Святи врачи – святи Козма и Дамян, а каждей нєдзелї дополадня предавам нашо продукти у Новим Садзе на Найлон пияцу – гутори Русковски и додава же понеже маґочки з бундавох попредани, тераз предава лєм палєнку, квашену капусту, парадичанку, маджун, а дакеди и колачи.