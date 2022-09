РУСКИ КЕРЕСТУР – Од пиятку, 9. септембра, од 20 до 21.30 годзин у велькей виронаучней сали починаю Каритасово стретнуца зоз дзеци основношколского возросту, у орґанизациї керстурского Каритасу и Руху фоколара.

Поволую ше дзеци котри ше любя дружиц, стретац, жадаю научиц дацо нове и интересантне же би пришли до велькей виронаучней сали на 20 годзин.

(Опатрене 29 раз, нєшка 29)