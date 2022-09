Починаю роботи на вибудови нового будинка дзецинскей заградки

ШИД – На пондзелок будзе шветочносц з нагоди початку вибудови нового будинка дзецинскей заградки у Шидзе у улїци Паї Марґановича без числа.

Початок роботох заказани за 11 годзин и 30 минути, а будинок будує ресорне министерство з потримовку Шветовей банки у рамикох проєкту „Инклузивне предшколске воспитанє и образованє”.

Перши подпредсидатель Влади Сербиї и министер просвити, науки и технолоґийного розвою Бранко Ружич и предсидатель Општини Шид Зоран Семенович буду присуствовац шветочносци.

