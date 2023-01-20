Швето Богоявленє преславене и у Дюрдьове и Ґосподїнцох

ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – На швето Богоявленє по юлиянским календаре вчера, 19. януара, у дюрдьовскей церкви Рождества Пресвятей Богородици и ґосподїнскей церкви Святого арханґела Михаїла була Литурґия Богоявленя Господнього и чинодїйство пошвецаня Богоявленскей води котру служел домашнї священїк о. Михаил Холошняй.

Дзень пред тим, пондзелок 18. януара, у дюрдьовскей и ґосподїнскей церкви було Повечериє вельке и Утриня.

После Служби члени Церковного одбору вирним помагали набрац швеценей води, хтору однєсли дому.

Пошвецанє обисцох у Дюрдьове почнє на шлїдуюци тидзень, перше у Ґосподїнцох, а вец у Дюрдьове. Розпорядок будзе поведзени по Служби Божей на нєдзелю, 22. януара на 10 годзин, а будзе визначени и на огласней табли у парохиялним дворе.