Три ювилеї – „Заградка”, „Шветлосц” и МАК

У 2022. року у НВУ „Руске слово”, роботно и з наградзованьом сотруднїкох, означени три ювилеї: 75-рочнїцa Часописа за дзеци „Заградка”, 70-рочнїцa Часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” и 50-рочнїцa мултимедиялного часописа за младих МАК.

Рочнїцa Часописа за дзеци „Заградка” означена зоз роботнями, новима виданями и промоциями. У тим року за дзеци виду штири кнїжки – сликовнїца за наймладших и три за старши дзеци. Авторка текстох сликовнїци за дзеци од 2 по 7 роки „Животинї у дїдовим и бабовим дворе” Наташа Еделински Миколка, а з илустрациями дебитує наша млада уметнїца Ивана Бучко. Мож повесц „сримска кнїжочка”, осма у едициї за наймладших „Заградка”. Розкошна сликовнїца видзе на самим початку уж традицийней акциї кед нашо кнїжки знїжени за 30%, и годно ю купиц од 24. новембра за 490 динари. Нашо кнїжки по вигодних ценох годно купиц за швета и до пакецика за Миколая, Крачун, або до новорочного пакецика. Пре общу инфлацию мушели зме дзвигнуц цени шицких кнїжкох, а окреме нам потребна помоц донаторох за кнїжки за дзеци. Сликовнїцу „Животинї у дїдовим и бабовим дворе” финансийно потримала наша добротворка Штефания Гемерле з Нємецкей.

Вишла и трилоґия писаних кнїжкох за дзеци, а то басни и приповедки за дзеци „Божа катичка” Оксани Мудри Недич, „Писнї и приповедки” Цецилиї Мудри и драмски слички за дзеци „Гибайце ше бавиц” Владимира Дудаша Иванового. Илустрациї за „Божу катичку” направела Мария Ковачевич, а за „Писнї и приповедки” и „Гибайце ше бавиц” два млади илустраторки – Александра Русковски и Яна Варґа. Рука дизайну Иґора Орсаґа ту тиж препознатлїва. Мушим наглашиц же найвекши медзиґенрацийни импулс у НВУ „Руске слово” чувствує ше при змистох за дзеци. Давно нє бул таки вельки и креативни тим змистох за наймладших, у очох шицким жирячка дзецка котре остава у каждим з нас. Так настали двацец кнїжки, сликовнїци, вифарбйованки, видео-анимациї (рисовани филми), аудио-приповедки и писнї.

„Заградков” ювилей збогацени и зоз роботнями за дзеци и промоциями сликовнїци и вифарбйованки „Кухня” по наших местох – у Руским Керестуре, Коцуре, Дюрдьове, Новим Садзе и Бикичу. Проєкт рускей традицийней кухнї за дзеци „Кухня то школа” потримал Буджетски фонд за национални меншини Влади Републики Сербиї.

Звекшанє обсягу змистох за дзеци окремна политика НВУ „Руске слово” остатнї штири роки, а у плану же би ше рочнє видавало нє менєй як два кнїжки за дзеци.

Рочнїца Часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” означена зоз виходом репринта першого числа того часописа. Можебуц нє тельо обачлїви, алє найвисши професийни скок на свой ювилей мала праве „Шветлосц”. Часопис „Шветлосц” уж два роки, 2020. и 2021. року, катеґоризовани як наукови часопис од националного значеня (М54) з боку Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї. Зоз тим руски науковци достали можлївосц наукового розвою и напредованя, а статї з тей лїстини реферовани и у Web of Science (SCI-E, SSCI, AHCI) и у Journal Citation Report-у (JCR). Часопис „Шветлосц” бул подполно змистово и визуално реформовани 2019. року, а теди му ґу назви додате же є виданє и за науку.

Рочнїца Mултимедиялного часописа за младих МАК означена зоз публикованьом двох кнїжочкох за младих: „Мили МАК-у” – вибрани твори Емилиї Чизмар и зборнїк поезиї ґенерациї родзеней коло 2000. року „Ґенерация 3@”.

На рочнїцу НВУ „Руске слово” штредком юния додзелєни порядни награди вонкашнїм сотруднїком. З нагоди 70-рочнїци Часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, за найлєпше авторске дїло – серию прекладох зоз шветовей литератури, а тиж и за активносц у редакциї часописа „Шветлосц” и окремне доприношенє у науки, литератури, култури и уметносци по руски, у периодзе од 2020. по 2021. рок, награда „Микола М. Кочиш” додзелєна познатому новинарови и писательови Михалови Рамачови.

З нагоди 50-рочнїци Mултимедиялного часописа за младих МАК и 75-рочнїци Часописа за дзеци „Заградка”, медзиредакцийна награда за длугорочну активносц и визуалну иновативносц у часопису МАК и едициї сликовнїцох за дзеци „Заградка” додзелєна Иґорови Орсаґови. Вон нє лєм же з кореня пременєл визуални випатрунок МАК-у, алє одредзел и нови визуални идентитет нашей Установи.

З нагоди 50-рочнїци Мултимедиялного часописа за младих МАК награда додзелєна Цецилиї Надь. Вона сотрудзує зоз тим часописом уж вецей як дзешец роки и од теди є порядна сотруднїца редакциї.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)