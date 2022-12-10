НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишол Руски християнски календар за 2023. рок.

И того року, Календар ше зявює як заєднїцке виданє НВУ „Руске слово” и Християнского часопису „Дзвони”. Обсяг му 237 боки.

Календар отвераме зоз владикову статю о 20-рочнїци од снованя Апостолского еґзархату, а вец идзе интервю зоз предсидательом Националного совиру Руснацох Бориславом Сакачом у хторим ше резимує робота Совиту у предходним мандату. Иван Сабадош пише о кадрових и других пременкох по наших културно-уметнїцких здруженьох цо ше случели у року за нами, а после пандемиї корони хтора охабела тирваци шлїд на нашей култури. Академик Юлиян Тамаш, снователь Катедри за руски язик и литературу пише о главних моментох у розвою Катедри, односно Одсека за русинистику. Проф др Дюра Гарди пише о живоце и дїлу професора Янка Рамача хтори нас охабел у тим року, а иншак, бул стаємни сотруднїк Руского християнского календара. Сторочнїцу од першей рускей ґраматики Гавриїла Костельника зоз пригодну статю означує Блажена Хома Цветкович.

У рубрики Духовни живот зоз пригоднима статями ше зявюю о. Владислав Варґа, о. Юлиян Рац, о. мр Дарко Рац, о Владимир Еделински Миколка, ш. Михаїла Воротняк, о Владимир Медєши и Марко Туцаков. Надалєй у Календаре можеме читац статю Мр Славомира Олеяра, вец литературни прилоги наших писательох Владимира Кирди Болхорвеса, Михала Рамача, Олени Планчак-Сакач, Владимира Кочиша, Агнети Костелник Балатинац, о. Михайла Гардия и Ивана Лїкара. Статю о Конґресу СФУЛО у Новим Садзе пише Велимир Паплацко, а о културних подїйох у Горватскей пише Агнета Костелник Балатинац.

Надалєй, у Календаре читаме статї з обласци психолоґиї Мирона Горняк Кухара и Ирини Бачич, а у рубрики Дом и фамелия Славица Фейса пише о фамелия Римар зоз Нового Саду, а през бешеду зоз Меланию Римар, длугорочну редакторку „Заградки” и писательку.

У рубрики Польопривреда и економия Мартица Тамаш пише о досягох наших визначних поднїмательох, Силвестерови Полдругови, Данилови Сакачови и Владимирови Сабадошови. Шлїдзи рубрика Здогадованя у хторей обачуєме барз вельке число умартих, а о спортских збуваньох у нашей заєднїци статю подписує Александар Паланчанин. Зоз гуморесками ше зявюю Славимир Шанта, Серафина Макаї, Силвестер Макаї и Владимир Дудаш.

Календар по цени од 500 динари мож купиц:

У Новим Садзе на адреси Футожска 2, на трецим поверху, каждого роботного дня од 9 по 14 годзин, информациї на телефон 021/6613-697. Тиж так, на киоску Грекокатолїцкей церкви св. апостолох Петра и Павла, на углє Милетичовей и Йована Суботича у Новим Садзе.

У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на другим поверху, информациї на телефон 025/703-311, каждого роботного дня, од 9 по 13 годзин и на парохиї.

У Коцуре у Кнїжкарнї „Анни”, на адреси Ошлєбодзеня 5б (прейґ драги Школи) и на телефон моб: 062 85 10 341 и на парохиї.

У Шидзе при колпортерови Владимирови Гарвильчакови, на адреси Саве Шумановича 129а и на телефон моб: 062 44 09 74.

У Дюрдьове при Звонкови Салаґови (Светозара Милетича 25, 021/838-055);

У Вербаше при Миронови Нярадийови (Сивч Йовґена 86, 064/120-2607);

У Кули при Елемирови Мудрого (Блок 6/а, 025/721-404);