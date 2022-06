Атлетичаре отримали клубске змаганє, додзелєни 10 златни медалї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Атлетски клуб „Русин”, у дворе Школи „Петро Кузмяк” за конєц школского року орґанизовал клубске змаганє у скаканю до далєка, на хторим участвовали коло 50-ецеро дзеци.

Млади атлетичаре були подзелєни до 10 катеґорийох спрам возросту, а златни медалї у своїх катеґорийох освоєли – Лука Тасич, Ивона Няаради, Маша Дудаш, Ерик Русковски, Адрияна Рац, Адриана Штранґар, Аня Колошняї, Єлисей Пап, Кристина Сопка и Теодор Штранґар.

На змаганю, попри тренера Санї Еделински присуствовала и помоцнїк тренера Валентина Тиркайла, а у орґанизациї помогли и родичи.

