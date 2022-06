Вербас означел славу општини – Вознесениє Господнє

ВЕРБАС – У Вербаше вчера, 2. юния, святочно означене швето Вознесениє Господнє, слава општини. Церемония резаня славского колача отримана у будинку Општинскей управи.

Означованю Вознесения присуствовали предсидатель Општини Вербас Предраґ Роєвич, предсидателька Скупштини општини Саня Жиґич, члени Општинскей ради, одборнїки и гражданє општини Вербас. Пред святочну церемонию, отримана и литурґия у церкви Вознесения Господнього котру служели священїки Сербскей православней церкви з Вербасу, Нового Саду и Бечею.

По Роєвичових словох, слава Вознесениє важни дзень за општину Вербас, а єй означованє представя важни сеґмент у живоце заєднїци. То и нагода же би ше шицки вєдно здогадли своєй традициї, вецейвиковней историї городу, додал, як и же би ше визначело плани унапредзованя условийох за живот шицких жительох, у шицких населєних местох вербаскей општини – у Равним Селу, Савиним Селу, Коцуре, Змаєве, Бачким Добрим Полю, Вербаше. На концу, предсидатель Роєвич шицким жительом општини Вербас винчовал Вознесениє Господнє – славу општини Вербас.

