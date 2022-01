Винчованку з нагоди шветох пририхтали и студенти

НОВИ САД – Студенти котри на Филозофским факултету у Новим Садзе слухаю руски язик як странски язик, лєбо язик дружтвеного штредку, з нагоди Нового року, Крачуна, як и Националного швета Руснацох хторе ше означує 17. януара, пририхтали пригодну винчованку у форми видео знїмка.

У винчованки студенти читаю виривки зоз Идилского венца З мойого валалу Гавриїла Костельника, а заступени и дакельо музични точки. Програму обдумал професор Александар Мудри.

Видео винчованку мож одпатриц на тим ЛИНКУ.

