Внєдзелю було транспортне нєщесце

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 4. юлия, на улїци Маршала Тита у круцини на початку валала зоз напряму Кули було транспортне нєщесце у котрим участвовали два путнїцки авта.

Як Рутенпрес нєурядово дознава, єден авто ше рушал по Маршала Тита и уходзел до валалу у котрим бул лєм вожач, а други пререзал драгу и нєвипочитовал знак стоп док виходзел зоз улїци Йовґена Семана зоз напряму гиподрома Леї, и у тим авту було штверо путнїкох котри ше врацали зоз Дринґацких обегованьох коньох.

Учашнїки лєгчейше покалїчени, алє спричинєна велька материялна чкода.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)