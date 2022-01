Вчера рекордне число новозаражених – 18.006 особи

СЕРБИЯ – У Сербиї вчера зазначене рекордне число новозаражених з коронавирусом. По тих податкох, од 39.740 тестираних, 18.006 особи були позитивни на коронавирус.

Од пошлїдкох Ковиду-19 умарли ище 26 пациєнти. На респираторох 109 особи, а вкупно госпитализовани 2.559 пациєнти.

Сербия ма добри епидемийни мир и потребне их лєм почитовац, маме шицки вакцини и потребни лїки, виявела премиєрка Ана Брнабич коментаруюци тоти катастрофални епидемийни податки.

У Войводини на вчерайши дзень було реґистровани вкупно 27.107 позитивни особи, а у самим Новим Садзе вчера зазначени нови 1.548 случаї, по податкох Институту за явне здравє Войводини.

Пре тоти причини, од нєшка цали обєкт Дома здравя Нови Сад на Новим населєню постава Ковид амбуланта зоз 22 лїкарскима тимами. Змоцнї ше и робота шестрох на телефонох прейґ котрих ше претаргує хорованє.

Тиж, од нєшка особи позитивни на корону без симптомох або зоз лєгчейшима симптомами, у изолациї буду седем днї, а законча ю з препатрунком у дохтора без нового тестираня.

Карантин за особи котри були у контакту зоз зараженима тирва пейц днї.

Од нєшка цена ПЦР теста котри ше роби на власне вимаганє виноши 6 тисячи, а антиґенского теста тисяч 800 динари.

