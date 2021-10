Донаторе нащивели НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – Вчера, 11. октобра, НВУ „Руске слово” (Футожска 2) нащивели Сабадош Юлиян зоз Канади, Сабадош Александер зоз Сримскей Каменїци и Йовґен Мудри, а спред Установи привитал их директор др Борис Варґа.

З тей нагоди Юлиян Сабадош, власнїк фирми „Репид Ґир” зоз Киченеру, донирал 1.500 канадски долари за видаванє новей кнїжки есейох Мирона Жироша, хтора постгумно видзе у новембру.

Госци ше упознали зоз дїялносцу НВУ „Руске слово” и зоз директором бешедовали и о будуцих укладаньох и до видавательства хторе ма найменєй средства знука нашей Установи.

Конкретнєйше, бешедоване и о кнїжки Мирона Жироша „Бачванско-сримски Руснаци – дома и у швеце” (3. том), хтору прешлого року финансовал їх колеґа привреднїк Владимир Рускаи зоз Канади.

