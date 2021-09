Доступна треца доза вакцини жительом вербаскей општини

ВЕРБАС – У Дому здравя „Велько Влахович” у Вербаше тирва вакцинованє з трецу дозу вакцини процив Ковиду-19. До тей здравственей установи явяю ше гражданє котри перши два дози достали пред 180 днями, на основи обвисценьох котри сцигую прейґ смс порученьох и мейлох. По сообщеню вербаского Дома здравя, каждодньово ше вакциную од 150 до 200 гражданє.

По словох епидемиолоґа др Браяни Николич, у тей хвильки у вербаским Дому здравя доступна Китайска и Файзер вакцина. Даяке ґенералне становиско то же после шейсц до дзевец мешаци помали почина падац имунитет, та заключенє же после шейсц мешаци мож прияц и трецу дозу вакцини, алє ше нє муши понагляц, визначела.

Каждого роботного дня од 8 по 13 годзин заинтересовани гражданє ше можу явиц до амбуланти у вербаским Дому здравя. Дакус нєзґодне же охабене най особа сама одлучи чи сце трецу дозу вакцини, додала др Николич, як и тото же би особа одлучела котру сце вакцину, алє ше мож консултовац зоз вибраним дохтором котри препатра пациєнтох на приєму, а тиж ше мож явиц и до епидемиолоґийней служби на розгварку. Алє, за гоч яку комбинацию най ше пациєнт одлучи, вшелїяк з тим злєпша имунитет.

Тих дньох, кед слово о епидемийней ситуациї у општини Вербас, зазначене благе звекшанє числа хорих. Источасно, помали рошнє интересованє за першу дозу вакцини, окреме пре нову габу зарази.

Понеже у општини Вербас имунизоване вецей як половка полнолїтних жительох, епидемиолоґове наглашую же ище вше важне же би ше цо вецей вакциновали тоти котри потераз нє прияли анї єдну дозу вакцини процив вирусу корони.

