За лєпшу будучносц и нову надїю

НОВИ САД – Нєшка, у Словацкей евагелистичней а. в. церкви у Новим Садзе, Екуменска гуманитарна орґанизация орґанизує заєднїцку екуменску молитву за Шветови молитвови дзень.

Тогорочну молитву вєдно написали шестри зоз Анґлиї, Велса и Сиверней Ирскей. Тема молитви – „Дам вам будучносц и надїю”, а єй фундамент на стиху зоз кнїжки пророка Єремиї 29꞉11. През приповедку о прегнанстве и рабстве юдейского народу у Вавилону, присутни ше задумаю над сучаснима формами рабства, гарештанства, виключносци. Феномен експлоатациї, расного нєцерпеня и фамелийного насилства присутни и у сучасним британским дружтве.

Прето ше жени ширцом швета нєшка буду модлїц за Вельку Британию, алє и за цали швет у хторим би любели видзиц вецей правдивосци, вецей радосци и надїї.

Жени зоз ШМД зоз Нового Саду шицких поволую на 17. годзин до Словацкей евангелистичней а. в. церкви, Улїца Вука Караджича 8 у Новим Садзе.

