З роботню за дзеци почала тогорочна „Коцурска жатва”

КОЦУР – Перша провадзаца програма у рамикох тогорочней културней манифестациї „Коцурска жатва” и стретнуца младих у Коцуре отримана вчера, 15. юлия, у Етно клубу „Одняте од забуца”.

У пополадньових годзинох предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали привитала наймладших на роботнї котру пририхтали Марина Тодич, Андрея Михняк и Силвия Маґоч. Циль роботнї за дзеци, як гварела Тодичова, бул же би дзеци видзели даєдни предмети котри ше хасновали у жатви, як и же би научели даєдни слова котри нашо предки хасновали за одредзени предмети.

През рижни бависка, рисованє, фарбенє и правенє колажох, дзеци на интересантни способ научели дацо нове, здогадли ше дачого цо уж знали, а цо вязане за жатву. На концу роботнї наймладши ше ошвижели зоз соком и лакотками, и як ше зложели, з нєсцерпеньом чекаю шлїдуюцу подобну роботню.

Роботня за дзеци отримана як увод и перша часц єдней з провадзацих програмох тогорочней манифестациї, у рамикох вистави „Жатва – у словох и експонатох”, котра потим шлїдзела.

Вецей фотоґрафиї мож поопатрац у нашей фотоґалериї.

